شرطة كربلاء تمنع التنقل بالدرجات النارية وتلاحق “الملثمين”

2019/12/17 | 19:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر قائد شرطة كربلاء العميد الحقوقي صباح سهيل، يوم الثلاثاء، فرض حظر للتجوال على الدراجات النارية.وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لـ «كلمة» ان “سهيل عقد مؤتمرا امنيا […]

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