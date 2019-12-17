نائب من الـ170: رئيس الجمهورية طلب منا الضغط على قادة الكتل

2019/12/17 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب عبود العيساوي، عن طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، من ممثلي 170 نائباً استقبلهم مساء اليوم الثلاثاء، الضغط على قادة الكتل السياسية لتقديم مرشح مقبول من الشارع.

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