2019/12/17 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وضعت ملكة جمال العرب المغربية بشرى علمي اللمسات الاخيرة على أغنية خاصة تحمل عنوان ” ذكرى ” من كلمات يونس آدم و الحان محمد الرفاعي و توزيع حمزة الغازي، و من المقرر ان تكون هذه الخطوة بوابة لاحتراف الغناء بعد ان سعت الحسناء الى تطوير أمكانياتها الصوتية عبر سلسلة من التمارين تحت اشراف مختصين في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملكة جمال العرب تحترف الغناء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملكة جمال العرب تحترف الغناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).