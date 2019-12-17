الحشد الشعبي يتصدى لـ5 هجمات لداعش على الحضر بالموصل

2019/12/17 | 19:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف آمر اللواء 44 في هيئة الحشد الشعبي بالعراق حميد الياسري، الثلاثاء، عن تصدي قوات الحشد لخمسة هجمات شنها تنظيم "داعش" الارهابي على قضاء الحضر جنوبي...

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