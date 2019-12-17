بعد ان وصف لاعبا بـ

2019/12/17 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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يواجه الحكم السعودي الدولي، تركي الخضير، مزاعم بالتورط في توجيه عبارات عنصرية خلال مشاركته في إد...





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