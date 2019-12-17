2019/12/17 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءة هادئة للذي جرى – فؤاد مطر سيُكتب للعماد ميشال عون تاسع رؤساء لبنان غير المحسوم أمر مقومات إستقلاله والتي لن تُحسم إلاَّ إذا قرر المجتمع الدولي في ضوء تقييم موضوعي للأحوال المشرقية أن يكون لبنان بلداً محايداً ويتم إعلان حياده على نحو ما سبق أن إرتضت فرنسا، إعلان إستقلاله..سيُكتب للعماد عون أنه إما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة هادئة للذي جرى – فؤاد مطر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة هادئة للذي جرى – فؤاد مطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).