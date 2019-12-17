2019/12/17 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأديان وحقوق الإنسان : أثمة إشكالية ؟ – عبد الحسين شعبان تنظر الغالبية الساحقة من الناشطين في ميدان حقوق الإنسان إلى الأديان باعتبارها نقيضاً لحقوق الإنسان، وهو الموقف ذاته الذي تتخذه الأوساط الدينية بشكل عام إزاء منظومة حقوق الإنسان، باعتبارها خارج دائرة الإيمان.ويرتفع الجدل حول “أحقية” كل فريق منهما وادعاءاته، في حين تُهمل المشتركات الإنسانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأديان وحقوق الإنسان : أثمة إشكالية ؟ – عبد الحسين شعبان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأديان وحقوق الإنسان : أثمة إشكالية ؟ – عبد الحسين شعبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).