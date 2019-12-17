2019/12/17 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موازنة 2020 كارثة إقتصادية على العراقيين – رائد الهاشمي موازنة العراق لعام 2020 والتي لاتزال على طاولة حكومة تصريف الأعمال ولم ترسل لحد الآن الى قبة البرلمان بالرغم من بقاء أيام قليلة على انتهاء العام ستكون كارثية على الاقتصاد العراقي لاسباب عديدة سأحاول تلخيصها في هذه الأسطر القليلة.ارقام موازنات الأرقام الأولية للموازنة تقول بأن […]

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