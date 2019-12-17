2019/12/17 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري القراءة الماركسية لثورة أكتوبر الإشتراكية (6)ما المستقر الذي استقر إليه ستالين وتشيرتشل وروزفلت وماوتسي تونغ وتشان كايتشك وجواهر لال نهرو وأحمد سوكارنو وجمال عبد الناصر وجوزيف بروز تيتو وكوامي نكروما وهوتشي منه وغيرهم من القادة للقوى الكبرى التي انتهت بها الحرب العالمية الثانية ؟ هرباً من الدخول في هذه المتاهة الصعبة يدعي الساسة والباحثون المفلسون الصغار أن المستقر الذي استقر إليه جمي......

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