2019/12/17 | 19:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

منذ ساعات الفجر الأولى انطلقت عملية عسكرية واسعة" ثأر الشهداء"، بقيادة الفرقة الخامسة للجيش العراقي و تشكيلات أمنية أخرى بحوض الندا شرق ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في يومها الأول.. عملية "ثأر الشهداء" تسفر عن ضبط عبوات والقبض على مشتبه بهم بديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في يومها الأول.. عملية "ثأر الشهداء" تسفر عن ضبط عبوات والقبض على مشتبه بهم بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).