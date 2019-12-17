تحذير خطير.. رسالة واحدة تعطّل

2019/12/17 | 19:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يوجد خلل "صادم" في "واتس آب" يتيح لقراصنة الإنترنت والمحتالين تعطيل تطبيق المراسلة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى المستخدمين.

ويعد هذا الخلل خطيرا

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