2019/12/17 | 19:40 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةكشف النائب في البرلمان عبود العيساوي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع عدد من النواب مع رئيس الجمهورية برهم صالح لبحث اختيار رئيس الحكومة المقبل، مؤكدا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع اليوم .. صالح يطالب النواب بالضغط على قادة الكتل لتقديم رئيس حكومة "مستقل") نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع اليوم .. صالح يطالب النواب بالضغط على قادة الكتل لتقديم رئيس حكومة "مستقل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).