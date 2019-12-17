أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في ليبيا

2019/12/17 | 19:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجري بينهما اليوم الثلاثاء، تطورات الأحداث في ليبيا وسوريا.

وأفادت الرئاسة

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