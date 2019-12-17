2019/12/17 | 19:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الدوام الرسمي لطلبة الكليات والمعاهد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تنفي تأجيل الدوام الرسمي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تنفي تأجيل الدوام الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).