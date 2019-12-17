الياسري: 282 دائرة جنسية تحولت إلى البطاقة الوطنية

2019/12/17 | 19:46 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اكد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، تحويل 282 دائرة للجنسية إلى البطاقة الوطنية.وقال الياسري في تصريح صحفي، إنه “تم تحويل 282 دائرة للجنسية في عموم العراق إلى البطاقة الوطنية”، مبينا انه “نحو 52 دائرة لازال العمل قائم على تأهيلها وتحويلها الى البطاقة الوطنية”.واضاف الياسري ان “منتصف العام المقبل سيتم اكمال تأهيل ...

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