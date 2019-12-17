وفاة وإصابات حرجة بانهيار سور جامعة في السعودية

2019/12/17 | 19:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت جامعة المعرفة الخاصة في بلدة الدرعية بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، بعد انهيار جزء من سور الجامعة الخارجي، وسقف المواقف الملاصق له.

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