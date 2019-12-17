وزير الدفاع الإيطالي يصل الى أربيل

2019/12/17 | 19:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، مساء اليوم الثلاثاء الى مدينة أربيل.

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