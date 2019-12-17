مساع لتأمين مواجهتين تجريبيتين للمنتخب الوطني

2019/12/17 | 19:52 - المصدر: الصباح

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بغداد/ بلال زكي

فاتح الاتحاد المركزي لكرة القدم نظيريه في فيتنام وقيرغيزستان من أجل تأمين مواجهتين تجريبيتين للمنتخب الوطني قبل ملاقاة هونغ كونغ في الحادي والثلاثين من آذار المقبل ضمن الجولة الثامنة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وأمم آسيا الصين 2023.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة الزميل حسين الخرساني في تصريح خص به "الصباح الرياضي" ان مدرب منتخبنا السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش طالب الاتحاد بتأمين مباراتين تجريبيتين، فضلا عن الانخراط بمعسكر تدريبي طويل الأمد في احدى دول شرق القارة، مبينا ان المدرب يهدف من خلال المعسكر إلى رفع معدلات الجاهزية البدنية للاعبين لاسيما ان منافسات الدوري المحلي الممتاز متوقفة منذ أكثر من شهرين.

واشار الى ان اتحاد الكرة وضع في أجندته عدة خيارات بديلة في حال اعتذار فيتنام وقيرغيزستان عن تلبية الدعوة.

وأضاف ان المباراة المقبلة للمنتخب الوطني أمام هونغ كونغ مهمة جدا ومفصلية في تحديد ملامح المجموعة الثالثة، موضحا ان الفوز فيها سيضع أسود الرافدين قاب قوسين أو أدنى من ضمان التأهل إلى النهائيات الآسيوية والمرحلة الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.



ولفت إلى ان بوصلة الجهاز الفني ستتجه نحو نهائيات آسيا تحت 23 عاما التي ستنطلق مطلع العام الجديد في تايلاند لمراقبة اللاعبين وضم المتميزين منهم لصفوف الوطني.

تجدر الاشارة الى ان منتخبنا سيلاقي هونغ كونغ خارج قواعده في الحادي والثلاثين من آذار المقبل، قبل ان يختتم مشوار التصفيات بمواجهتي كمبوديا وايران يومي الرابع والتاسع من حزيران المقبل.



ويتصدر اسود الرافدين جدول الترتيب في المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، يليه البحرين برصيد 9 نقاط، وايران ثالثا وفي جعبتها ست نقاط، وتقف هونغ كونغ في المركز الرابع بخمس نقاط، وتتذيل كمبوديا الجدول بنقطة يتيمة.

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