تواصل فعاليات الدورة التدريبية الآسيوية (c) في كركوك

2019/12/17 | 19:52 - المصدر: الصباح

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بغداد / حيدر كاظم

تتواصل فعاليات الدورة التدريبية الاسيوية فئة (c) في محافظة كركوك ويقيمها الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم (اللجنة الفنية والتطوير) وبالتنسيق مع الاتحاد القاري للمدة من الرابع عشر ولغاية الثامن والعشرين من الشهر الحالي، بمشاركة 24 مدربا ويحاضر فيها الكابتن حميد مخيف الكرعاوي ويساعده د.



ناظم جبار.



وقال المحاضر الاسيوي المشرف على الدورة التدريبية حميد مخيف في تصريح خص به " الصباح الرياضي " : ان هناك التزاما وانضباطا كبيرين من قبل المدربين المشاركين، ويبلغ عددهم 24 مدربا وابرزهم جعفر ياسين ومحمد قاسم بجميع الجوانب النظرية والعملية. واشار الى ان الدورة تتضمن محاضرات للتعريف بقوانين اللعبة ، اضافة الى التركيز على الجانبين العملي والنظري، وتضمنا اهم طرق التدريب واسس بناء الفريق وتعليم المهارات الاساسية بكرة القدم وهي الاحساس بالكرة والمراوغة والتمرير والاسناد والسيطرة وضربات الرأس والتصويب وحراسة المرمى وخطة اللعب (هجومية – دفاعية) فضلا عن الاصابات الرياضية والتحكيم وعلم النفس والتغذية وغيرها من الجوانب التي تهدف لتطوير قدرات المدربين وتمهدهم للدخول في دورة (b).



وبين مخيف ان المنهاج اليومي للمدربين المشاركين يقتصر على 7 ساعات (3 عملي و3 نظري) وبينهما ساعة واحدة للاستراحة، وبالتالي فان عدد الساعات الكلية لايام الدورة 90 ساعة فعلية.



وسبق للمحاضر الاسيوي والمدرب السابق مخيف ان اشرف على العديد من الدورات التدريبية ولجميع الفئات (a- b – c ).

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