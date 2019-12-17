2019/12/17 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

كشف عضو مجلس النواب عبود العيساوي، عن طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، من ممثلي 170 نائباً استقبلهم م...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العيساوي يكشف عن طلب تقدم به رئيس الجمهورية خلال لقائه ممثلي تجمع الـ 170 نائباً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العيساوي يكشف عن طلب تقدم به رئيس الجمهورية خلال لقائه ممثلي تجمع الـ 170 نائباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).