محافظ النجف: تغيير وإعفاء 16 مدير عام ومسؤول إداري في المحافظة

2019/12/17 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ النجف لؤي الياسري، عن تغيير وإعفاء ستة عشر مديراً عاماً في المحافظة، خلال الفترة الماضية.

وأوضح الياسري في بيان، انه فاتح الجهات المعنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة التنسيقية بين المحافظات، بغية الحصول على موافقتها لتغيير بعض المديرين العامين، ورؤساء عدد من الوحدات الإدارية، مشيرا الى صدور أكثر من أمر إداري خلال الشهر الماضي، لتغيير بعض مديري الدوائر في المركز والأقضية والنواحي، وعدد من الدوائر الخدمية في المحافظة.

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