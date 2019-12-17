رئاسة كوردستان لوفد دولي: اتخاذ كل الخطوات لتعزيز حرية الصحافة

2019/12/17 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على احترام إقليم كوردستان لحرية الصحافة وحرية التعبير وحمايتهما، وأن كل الجهود والخطوات ستتخذ في سبيل تعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير، مشيراً في هذا السياق إلى قانون تنظيم العمل الصحفي.

واستقبل بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، في أربيل، أنطوني بيلونجي سكرتير اتحاد الصحفيين الدولي، الذي يزور أربيل صحبة عدد من صحفيي عدة دول للمشاركة في مؤتمر الملتقى الدولي للصحفيين.

وخلال لقاء حضره نقيب صحفيي كوردستان وعدد من ضيوف مؤتمر الملتقى الدولي للصحفيين، جرى التباحث بشأن أحوال الصحافة والعمل الإعلامي وحرية الصحافة والتعبير والقوانين الخاصة بهذا المجال في إقليم كوردستان.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية حماية حرية الصحافة وحرية التعبير كونهما من الأسس الرئيسة للديمقراطية والتقدم، ونوقشت مشاكل هذا المجال في المنطقة بصورة عامة وتبودلت الآراء حولها.

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