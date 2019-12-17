بالوثائق: إعمام رسمي من 7 مهام يتعلق بحكومة تصريف الأعمال وعبد المهدي يحسم الجدل

2019/12/17 | 19:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “يس عراق”، الثلاثاء، على وثائق صادرة من الدائرة القانونية التابعة لمجلس الوزراء المستقيل، تتضمن اعماماً موجهاً الى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والمحافظات غير المرتبطة بإقليم تضمن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال الى حين تسمية الحكومة الجديدة.وجاء في الاعمام الصادر بتاريخ 15 كانون الأول 2019، توضيحا بشأن مهام حكومة (تصريف الاعمال) برئاسة […]

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