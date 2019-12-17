العتبة الحسينية تحدد موعد انجاز معمل انتاج الادوية ضمن المواصفات العالمية وبايد عراقية

2019/12/17 | 20:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ،الثلاثاء، عن مواصلة العمل بمشروع مصنع انتاج الادوية في محافظة كربلاء بهدف تشجيع الصناعة الوطنية وتشغيل الايدي العاملة في البلد.

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