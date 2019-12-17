2019/12/17 | 20:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت العتبة الحسينية المقدسة ،اليوم الثلاثاء، ان مزرعة فدك للتمور ساهمت بإيقاف الاستيراد وستجعل العراق من الدول المصدرة للتمور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية: مزرعة فدك للتمور ساهمت بإيقاف الاستيراد وستجعل العراق من الدول المصدرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية: مزرعة فدك للتمور ساهمت بإيقاف الاستيراد وستجعل العراق من الدول المصدرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).