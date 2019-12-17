لماذا تفاقمت محنة الشيعة في العراق؟

2019/12/17 | 20:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي/ فيلسوف كوني وما هي مكاسب المُظاهرات الأخيرة؟ لن نطرح مسألة التدخلات الخارجية و الدولية و العربية بشكل خاص في مصائب العراق, لأننا نعتقد بأن الداخل هو الميدان الأول […]

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