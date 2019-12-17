البر الاجتماعي

2019/12/17 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 – يخطأ من يعتقد ان العزلة عن الناس والتفرغ للعبادة هو أمثل الأوضاع التي ترقى به الى مصاف القرب من الرب واعتلاء ارفع الدرجات عنده.2 – انه في هذه الحالة قد عطّل دوره في كلّ ما ينتظره من اسهام ايجابي في النفع الاجتماعي العام، وبالتالي فهو لم يستهدف الا استزاده المثوبات لذاته ، بعيداً ...

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