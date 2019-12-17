نانسي عجرم تشارك بأنشطة خيرية في مصر

2019/12/17 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: أضفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الطابع الإنساني على زيارتها الأخيرة إلى مصر حيث شاركت بأنشطة مؤسسة “راعي مصر للتنمية” وإلتقت عدداً من الأطفال فأسعدتهما بتوزيع الهدايا والملابس، جاء ذلك على هامش حفلها الحاشد على مسرح الجامعة الألمانية في القاهرة وسط حضور الألاف من محبيها حيث صعدت على المسرح على أغنية “بدنا ...

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