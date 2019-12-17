أمن السليمانية: القبض على عصابة لترويج العملة المزيفة

2019/12/17 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية أمن محافظة السليمانية، عن إلقاء القبض على عصابة لترويج العملة المزيفة.

وأوضحت المديرية في بيان، ان الجهات الأمنية ضبطت مبالغ من العملة المزيفة، تبلغ ستة وثلاثين مليون دينار عراقي، وستة آلاف دولار أميركي، إضافة الى ستمئة يورو، بحوزة أفراد العصابة المؤلفة من ثلاثة اشخاص، اثناء القبض عليهم، كانوا يرومون ترويجها في أسواق المحافظة، مشيرة الى توقيف افراد العصابة، واحالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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