2019/12/17 | 20:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترجي يكتسح السد بسداسية ويحصد المركز الخامس في مونديال الأندية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الترجي يكتسح السد بسداسية ويحصد المركز الخامس في مونديال الأندية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الترجي يكتسح السد بسداسية ويحصد المركز الخامس في مونديال الأندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).