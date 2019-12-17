2019/12/17 | 20:17 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة بانفجار قنبلة شرق افغانستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة بانفجار قنبلة شرق افغانستان ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة بانفجار قنبلة شرق افغانستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).