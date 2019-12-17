المرور تعلن عن قطع شارع مهم في بغداد غداً

2019/12/17 | 20:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية المرور العامة، عن قطع شارع مهم في العاصمة بغداد غداً الأربعاء.

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