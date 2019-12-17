ظروف البلاد تؤخر افتتاح ملعب “الشهداء” في العراق

2019/12/17 | 20:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، أن سبب تأخر افتتاح ملعب “الشهداء” في منطقة الحبيبية شرقي بغداد، يعود الى الظروف التي يمر بها البلاد من تظاهرات واوضاع امنية.ملعب الشهداء (الحبيبة سابقاً) يتسع لـ32 الف متفرج ويعد اول مشروع رياضي صديق للبيئة، يعتمد على الطاقة الشمسية، إذ من المقرر ان يكون اول ملعب بهذه […]

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