فيلمان عربيان ضمن قوائم قصيرة جديدة لترشيحات الأوسكار

2019/12/17 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..مع إعلان الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية مزيداً من القوائم القصيرة للفئات المنافسة على جوائز الأوسكار في الدورة الـ92 في شباط/ فبراير القادم، يحصد الوجود العربي مزيداً من النجاحات، مع ورود فيلمين يحكيان قصصاً من المأساة السورية ضمن القائمة القصيرة لفئتي الأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة، بانتظار إعلان الترشيحات النهائية في 13 كانون الثاني/ يناير المقبل.[…]

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