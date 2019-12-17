شاهد.. فيديو من ساحة التحرير عن أعداد المتظاهرين وخيم الإعتصام و”المليونية”

2019/12/17 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان أوس فاضل، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصورا يتعلق بنفي الانباء عن تراجع اعداد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وكتب فاضل في منشور له بمنصة تويتر مرفق بالفيديو: المنشورات يوم امس عن قلة المتظاهرين هي منشورات لقوات الشغب وليست للمتظاهرين.المنشورات مال البارحة مال قلة المتظاهرين هاي منشورات مال قوات الشغب مو مال […]

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