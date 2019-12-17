2019/12/17 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

انتشل رجال الدفاع المدني، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019) جثة طفل سقط في فتحة مجاري، في منطقة أبو دش...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انتشال جثة طفل سقط في فتحة مجاري جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انتشال جثة طفل سقط في فتحة مجاري جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).