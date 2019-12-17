2019/12/17 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبيد : جهات سياسية روّجت لشائعات ونسبتها للمرجعية بهدف تضليل الشارع كشف خفايا ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء وأسباب التخلي عنه بغداد – قصي منذر كشف الخبير السياسي البارز سمير عبيد عن اسرار وخفايا ترشيح النائب محمد شياع السواداني لرئاسة الوزراء واسباب التخلي عنه، بعدما اشترط عدم خذلان المتظاهرين لانهم اصحاب المنجز والتغيير، اضافة الى […]

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