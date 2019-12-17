2019/12/17 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحدّد مواعيد إمتحانات الكورس الأول ونصف السنة بغداد – الزمان حددت وزارة التربية موعد إجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الأول من السنة ونهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الجاري وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان امس إن (المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً إلى مديريات التربية في بغداد كافة […]

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