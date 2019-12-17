2019/12/17 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تعيد فرض تأشيرات الدخول على العراقيين طهران – رزاق نامقي اعادت السلطات الايرانية فرض سمة الدخول على المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة ايران بدءا من 27 كانون الاول الجاري.وقالت وثيقة مرسلة من محطة طهران للخطوط الجوية العراقية موقعة من كاظم جواد محمد، اطلعت (الزمان) عليها امس ان (ادارة جوازات مطار الامام الخميني الدولي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعيد فرض تأشيرات الدخول على العراقيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعيد فرض تأشيرات الدخول على العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).