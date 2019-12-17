عاجل.. تحالف البناء يرشح قصي السهيل رسميا لمنصب رئيس الوزراء

2019/12/17 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف مصدر مطلع أن تحالف البناء وجه كتاب رسمي الى رئيس الجمهورية برهم صالح بترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء خلفا للرئيس المستقيل عادل عبد المهدي.ولم يوضح المصدر المزيد من التفاصيل بشأن ذلك وأن كان الامر بأتفاق الكتل السياسية ام هو تصرف فردي من جانب تحالف البناء الذي عدّ نفسه الكتلة الاكبر في […]

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