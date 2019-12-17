العراق: حكم بالسجن ست سنوات لنائب بالبرلمان أدين بتقاضي رشوة خلال كمين لـ

2019/12/17 | 20:42 - المصدر: فرانس 24

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نصبت "هيئة النزاهة" في العراق كمينا للإيقاع بنائب برلماني أثناء تقاضيه رشوة في منزله قبل نحو شهر، والثلاثاء حكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد على النائب في البرلمان العراقي محمود ملا طلال بالسجن ست سنوات بتهمة تقاضي رشوة بقيمة 150 ألف دولار للتراجع عن استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بشأن ملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته.

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