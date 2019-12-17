القبض على داعشي وضبط أسلحة داخل منزله في الموصل

2019/12/17 | 20:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أحد عناصر "داعش" وضبط أسلحة داخل منزله في مدينة الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي

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