2019/12/17 | 20:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن انتشال جثة طفل من فتحة مجاري جنوبي بغداد.

وقالت الميرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "تم انتشال جثة طفل من فتحة مجاري في منطقة ابو دشير جنوبي بغداد".

واضافت "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

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