تربية ذي قار تدعو الخريجين التي وردت اسمائهم ضمن قوائم النواب الاسراع في التقديم الالكتروني

2019/12/17 | 20:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت مديرية تربية ذي قار، اليوم الثلاثاء، الخريجين التي وردت اسمائهم ضمن قوائم النواب الاسراع في التقديم الالكتروني.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، اننا "نطمئن الخريجين بأن جميع الاوامر التي تم تدوالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها حول تعيين عدد من المحاضرين على ملاك تربية ذي قار والتي جاءت بناء على طلبات من بعض السادة النواب او غيرهم من المسؤولين، لم يتم تنفيذها بل تم احالتها الى الهيئات الرقابية العليا ، حيث جاء هذا بعد التداول مع نائب محافظ ذي قار، اباذر العمر محافظ ذي قار وكالة وبعض النواب ، حرصا منها على ان يحصل الجميع على فرصته وفق الضوابط والتعليمات التي اعلنت عنها مديرية تربية ذي قار خلال اعلانها السابق".

ودعت جميع الذين وردت اسمائهم ضمن قوائم النواب "الاسراع في التقديم الالكتروني مع بقية زملائهم ضمن الفترة المحددة للتقديم".

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