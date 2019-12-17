2019/12/17 | 20:42 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان: قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء يستدعي بقاء الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان: قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء يستدعي بقاء الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).