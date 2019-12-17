خبير استراتيجي: الكرد انسحبوا من ترشيح رئيس الوزراء .. يريدون العدل والمالية بالحكومة المقبلة

2019/12/17 | 20:42 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةكشف الخبير الاستراتيجي والسياسي واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، عن خفايا مواقف الكرد بشأن تشكيل الحكومة...

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