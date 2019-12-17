بعد قليل .. فلامنغو يلاقي بطل اسيا في نصف نهائي مونديال الاندية

2019/12/17 | 20:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتتجه الأنظار بعد قليل وفي تمام الساعة 8:30 من مساء اليوم الثلاثاء ،نحو ملعب ”خليفة“ الدولي في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء المرتقب بين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية .ويفتتح فلامينغو اليوم مشواره بالمونديال بعدما حقق لقب كأس الليبرتادوريس لأندية قارة أمريكا الجنوبية كما أن الهلال فاز على الترجي التونسي بطل أفريقيا بهدف دون رد في الدور الثاني للمونديال.وفي المباريات الاخرى لمونديال الاندية ..تعرض فريق السد القطري " مستضيف " المونديال لخسارة قاسية امام الترجي التونسي وبستة اهداف لهدفين في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ، والتي اقيمت عصر الثلاثاء في ملعب نادي السد في الدوحة .

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