الدراجي لـ(دجلة): الطبقة السياسية تتعامل مع المتظاهرين على انهم خصوم

2019/12/17 | 20:42 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد امين عام حركة كفى رحيم الدراجي ،اليوم الثلاثاء، ان الطبقة السياسية لم تطلق اي مرشح خارج اطار العملية السياسية عكس مطلب المتظاهرين، مبيناً ان الكتل تتعامل مع المتظاهرين...

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