الحشد يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف القوات الأمنية في ديالى

2019/12/17 | 20:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي في قاطع عمليات ديالى، الثلاثاء، من احباط مخطط إرهابي لاستهداف القطعات العسكرية، فيما عثرت على 8 مضافات لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال العملية الأمنية المشتركة التي انطلقت اليوم.وقال قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “قوات الحشد الشعبي في

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