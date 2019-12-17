2019/12/17 | 20:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، اتخاذها قراراً باحتساب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنفي احتساب العام الحالي سنة عدم رسوب ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنفي احتساب العام الحالي سنة عدم رسوب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).